Tunceli'de "Azizabdal soğanı" adı verilen yeni bitki türü keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tunceli'de "Azizabdal soğanı" adı verilen yeni bitki türü keşfedildi

Tunceli'de 'Azizabdal soğanı' adı verilen yeni bitki türü keşfedildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ve Azizabdal Dağı bölgesinde yapılan çalışmalarda yeni bir yabani soğan türü tespit edildi.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ve Azizabdal Dağı bölgesinde yapılan çalışmalarda yeni bir yabani soğan türü tespit edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Armağan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünde görevli personel Murat Özel, kentin çeşitli alanlarında arazi çalışması gerçekleştirdi.

Armağan ve Özel, yaklaşık 5 yıl süren çalışma sonucu yabani bir soğan türü keşfetti. Bu tür, uluslararası "Phytotaxa" dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Armağan, AA muhabirine, Tunceli'de 2014-2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda 2 bine yakın bitki türü tespit ettiklerini ve bunların beşte birinin endemik olduğunu söyledi.

Arazide yaptıkları çalışmalarda, bilinen bitki türlerine benzemeyen örneklerle karşılaştıklarını anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve inceleme çalışmalarından sonra bunu, dünyadaki botanikçiler tarafından takip edilen uluslararası bir dergide yeni bir tür olarak yayımladık. Bana arazi çalışmalarında yardımcı olan ve bitkiyi ilk olarak fotoğraflayıp ileten Murat Özel'e ithafen bitkinin bilimsel adı 'Allium muratozelii Armağan', Türkçe adı ise yakınındaki dağdan esinlenerek 'Azizabdal soğanı' olarak verilmiştir."

Armağan, bitkinin "gömülgen" türüne çok benzediğini belirterek, "Fakat çiçek ve yaprak karakterleriyle ondan farklıdır. Bu soğanla birlikte Tunceli'de 13'ü endemik olmak üzere toplam 40 allium (soğan) türü kayıt altına alınmıştır. Bundan önce de yine Munzur Vadisi'nden bilimsel adı 'Gypsophila munzurensis Armağan' olan 'Munzur'un nefesi'ni bilim dünyasına tanıtmıştık." ifadelerini kullandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın hem bitkiler hem de hayvanlar açısından çok önemli habitatlara sahip bir ekosistem olduğuna işaret eden Armağan, "Buranın korunması, tanıtılması ve doğa turizmine kazandırılması, ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Eminim ki çalışmalar devam ettikçe hem Munzur Vadisi hem de Tunceli'nin diğer bölgelerinden yeni türler çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli'de "Azizabdal soğanı" adı verilen yeni bitki türü keşfedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:39:50. #1.14#

title