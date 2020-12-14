Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

14.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:48
Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

Tunceli'de kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 2 şahıs yakalanıp yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ise 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Tunceli'de kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 2 şahıs yakalanıp yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ise 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün jandarmanın desteğiyle Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna aykırı olarak avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Takozsuz kullanılan 1 adet yivsiz yarı otomatik av tüfegine el konulurken, şahıslara yasal işlem yapıldı.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek avlanmaya çıkan 2 şahsa 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giderken 'avlandılar'
Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giderken 'avlandılar'
Ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa idari para cezası kesildi
Ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa idari para cezası kesildi
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Lütfi Elvan Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:49:49. #1.14#
title