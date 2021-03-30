Tunceli'de askeri helikopterler yaban hayatı için havalandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından helikopterle, çetin kış şartlarında yaşayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından helikopterle, çetin kış şartlarında yaşayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Her mevsim doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava, dağlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı ilçede, Tunceli Valiliği dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Mehmetçik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları ve kuşlar için yaklaşık 1,5 ton yem hazırladı.

Ekiplerce "Sikorsky" tipi askeri helikoptere yüklenen buğday torbaları ve yonca balyaları, daha sonra karlı dağların zirvelerinde çeşitli noktalara bırakıldı.

Yaban hayatı varlığı açısından zengin olan Ovacık'ta, nesli koruma altında bulunan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, boz ayı, vaşak, porsuk, kurt, kızıl şahin, akbaba ve tilki gibi türler yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren