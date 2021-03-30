Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı
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Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için helikopterle doğaya yem bıraktı.

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için helikopterle doğaya yem bıraktı. 

Tunceli kırsalında kış şartlarında beslenme zorluğu yaşayan yaban hayvanlar için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Vali Mehmet Ali Özkan talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli personellerle birlikte helikopterle doğaya yem bıraktı.


Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı
Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı
Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı
Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı
Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı
Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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