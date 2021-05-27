Tunceli'de aşılanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı
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Tunceli'de aşılanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı

Tunceli'de aşılanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı sırası gelen 55 yaş ve üzeri vatandaşlar, servisle ücretsiz hastaneye ulaştırılıyor.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı sırası gelen 55 yaş ve üzeri vatandaşlar, servisle ücretsiz hastaneye ulaştırılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kovid-19 aşı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, aşı sırası gelen 55 yaş ve üzeri vatandaşlar, yaşadıkları köy ve ilçelerden araçlarla alınarak Tunceli Devlet Hastanesine getiriliyor.

Hastanedeki aşı polikliniğinde sağlık personelince aşıları yapılan vatandaşlar, tekrar görevlilerce evlerine götürülüyor.

Tunceli'de aşılanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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