Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
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Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, Güncel

Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

14.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:24
Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş'i (36) bulmak amacıyla bugün yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.

Bugünkü çalışmalar kapsamında JÖAK, JAK, SAK ve dalgıç polislerden oluşan ekipler, olayın meydana geldiği Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden itibaren suda ve kıyılarda arama başlattı.

AFAD ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında botlarla arama yaparken, jandarma personeli de dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen şu ana kadar Güneş bulunamadı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

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