Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuş ile kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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Jandarma, Tunceli, Güncel

Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuş ile kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, 100 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

13.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:26
Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuş ile kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, 100 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Doku (21) ve Güneş'i (36) bulmak amacıyla her gün yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

Bugünkü çalışmalar kapsamında JÖAK, JAK, SAK ve dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinden oluşan 4 ekip, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve kıyılarında botlarla arama yaptı.

Jandarma personeli de dedektör köpeklerle Uzunçayır Baraj Gölü kıyılarda arama yaparak çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen Güneş ve Doku bulunamadı.

Doku, 100 gündür aranıyor

Arama çalışmalarını izleyen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi Gülistan'dan 100 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında çıkan haberlerin aileyi üzdüğünü belirten Doku, "Gülistan o gece yurda gitmedi diye, bütün haberlerde 'odasında intihar mektubu bulundu' deniyor. Peki intihar mektubu nerede? Biz aile olarak intihar mektubunu neden bulamıyoruz. Bu açıdan da avukatımız gereken hukuki süreci başlatmıştır." dedi.

Arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememiş olmasının akıllara başka soru işaretleri getirdiğini ifade eden Doku, "Gülistan'ın sudan çıkmadığı her gün bizim için bir umut." diye konuştu.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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