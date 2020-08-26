Tunceli'de AK Parti, sosyal destek ekibi kurdu
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Tunceli'de AK Parti, sosyal destek ekibi kurdu

Tunceli'de AK Parti, tarafından kurulan sosyal destek ekibi, kronik rahatsızlığı ve engeli bulunan bireyler ile sokak hayvanları için mesai yapmaya başladı.

Tunceli'de AK Parti, sosyal destek ekibi kurdu
26.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:30

Tunceli'de AK Parti, tarafından kurulan sosyal destek ekibi, kronik rahatsızlığı ve engeli bulunan bireyler ile sokak hayvanları için mesai yapmaya başladı.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Basın, Proje ve Sosyal Etkinlik Ofisi koordinesinde sosyal destek ekibi kuruldu. Kurulan ekip, kent merkezi ile ilçelerde yalnız yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli bireyleri ziyaret ederek, ev temizliğinden diğer ihtiyaçlarına kadar bir çok alanda hizmet vermeye başladığı aktarıldı. Ayrıca ekiplerin, sokak hayvanları için de çalışma yaptığı, yöre sakinlerinin önerilerine göre de yapılacaklar listesini genişleteceği aktarıldı.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada," İl Başkanımız Fatih Tek'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Basın, Proje ve Sosyal Etkinlik Ofisi olarak İl merkezimizde ve ilçelerimizde sosyal destek ekipleri oluşturduk. Ekiplerimiz başta kıymetli büyüklerimiz, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, engeli olan bireylerimiz başta olmak üzere yöre insanımızın talep ve önerileri doğrultusunda hareket edecek. Çalışmalarımız kapsamında kent merkezinde hane ziyaretleri ve çocuklara yönelik çalışmalar başladı. Pülümür ilçemizde yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliği, Ovacık ilçemizde sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışmaları, Hozat ilçemizde ise hane ziyaretlerimiz ile projemiz hayata geçti. Projemiz kapsamında çalışmalarımız ilk gün ki aşkla devam edecektir"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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