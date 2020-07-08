Tunceli'de ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı Tunceli'de ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıTUNCELİ'de, bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'de ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

TUNCELİ'de, bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli kent merkezindeki bir ağaçta mahsur kalan yavru kediyi fark edenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen ekipler, itfaiye merdivenini ağaca uzatarak, kedinin inmesini sağladı. Kedi, sahibine teslim edildi. Yavru kedisinin 4 gündür kayıp olduğunu söyleyen Diren Atan, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Kediye ben bakıyordum. 4 gün önce kayboldu ve çok üzüldük. Daha sonra babam kedinin ağaçta olduğunu fark etti. Kendi imkanlarımızla indirmeye çalıştık fakat başarılı olamadık. Tunceli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdik. Yavru kediyi ağaçtan indirdiler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA