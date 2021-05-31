Tunceli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tunceli'de köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'de köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedi, köpeklerin saldırısından korkarak çıktığı bir çam ağacında mahsur kaldı.
Hayvanın ağaçtan inemediğini fark eden mahalle sakinleri, durumu Tunceli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye personeli, merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçtan kediyi kurtardı.
Ekiplerin kendisine verdiği mamayla karnını doyuran kedi, sokağa bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren