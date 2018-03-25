Tunceli'de Afet Bilinci Eğitimleri

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de öğrenciler temel afet bilinci eğitimi verildi.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Nurgül Bayram Aladağ ilkokulundaki öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi. Simülasyon kiti gösterimi ile öğrenciler hem eğlendi, hem de deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi. Daha sonra ise deprem tahliye tatbikatı yapılarak eğitimler tamamlandı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Nurgül Bayram Aladağ ilkokulundaki öğrencilerimize afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verilmiştir. Simülasyon kiti gösterimi ile öğrenciler hem eğlendiler, hem de deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendiler. Sonrasında deprem tahliye tatbikatı yapılarak okullardaki eğitimimiz tamamlanmıştır. Eğitimlerimiz devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ