Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi
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Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi

02.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:28
Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi

TUNCELİ'de, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda aç kalan tilkiler, yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerini beklerken görüntülendi.

TUNCELİ'de, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda aç kalan tilkiler, yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerini beklerken görüntülendi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kırsal alanlarda kar kalındığı, 2 metreye ulaştı. DKMP ekipleri de yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belirledikleri alanlara yem bırakmaya başladı. Valilik koordinesinde temin edilen 30 ton yemin büyük kısmı dağıtılırken, belirli aralıklarla yem bırakmaya devam eden ekipler, dağlık alanda aç kalan tilkilerin beklediğini fark etti. Ekipler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

 


Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi
Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi
Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi
Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi
Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi
Tunceli'de aç tilkiler, yem getiren ekipleri böyle bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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