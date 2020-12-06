Tunceli'de ABD vatandaşına yapan keçisi av izni ile ilgili açıklaması
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Tunceli'de ABD vatandaşına yapan keçisi av izni ile ilgili açıklaması

06.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:59
Tunceli'de ABD vatandaşına yapan keçisi av izni ile ilgili açıklaması

TUNCELİ'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde ABD vatandaşına yaban keçisi avcılığı izni verildiğine ilişkin haberler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtildi.

TUNCELİ'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde ABD  vatandaşına yaban keçisi avcılığı izni verildiğine ilişkin haberler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtildi.

Bazı basın ve yayın organlarında, ABD vatandaşı bir avcıya Tunceli'de yaban keçisi avlaması için izin verildiği iddialarına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Tunceli'de yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Son 1 hafta içerisinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikalı vatandaşa yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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