Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tunceli Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Aralık 2018 Tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Emniyet güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına karşılık vermeyen teröristlerin bulunduğu mağaraya karadan ve havadan operasyon düzenlendi.

KARADAN VE HAVADAN OPERASYON DÜZENLENDİ

Teröristler, yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verdi ve teslim olmadı. Bunun üzerine bugün mağaraya gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonlarla içeride bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

"MAĞARADA BULUNAN TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.