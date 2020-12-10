Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
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Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı

10.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:00
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı

TUNCELİ'de, kar yağışı sonrası kapanan 83 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

TUNCELİ'de, kar yağışı sonrası kapanan 83 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. 49 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 132 köy yolundan 83'ü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerinin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde kapalı olan 49 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Tunceli ile Erzincan arasında kalan Cankurtaran bölgesi ve Tunceli-Elazığ yolu Mercimek bölgesinde Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerince tuzlama çalışmaları yapılıyor. 

 


- Tunceli
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı
Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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