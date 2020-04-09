Tunceli'de 80 yaşındaki Menşure nine duasını eksik etmiyor
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Tunceli Valiliği, Çemişgezek, Tunceli, Yaşam

Tunceli'de 80 yaşındaki Menşure nine duasını eksik etmiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yaşayan ve korona virüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan 80 yaşındaki Menşure Eker'i polisler evinde ziyaret etti.

09.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:39
Tunceli'de 80 yaşındaki Menşure nine duasını eksik etmiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yaşayan ve korona virüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan 80 yaşındaki Menşure Eker'i polisler evinde ziyaret etti. Polislerle uzun süre sohbet eden Menşure nine, onlara kendi eliyle yaptığı dut pekmezini hediye edip, sürekli dua ettiğini söyledi.

Tunceli Valiliği koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Valilik koordinesinde Çemişgezek İlçesi Kaymakamlığı'da çalışmalar yapıyor. İlçede Hacıcami Mahallesinde eşi vefat ettiği,9 çocuğunun ise farklı şehirlerde olduğu için yalnız yaşayan 80 yaşındaki Menşure Eker'i, grupta yer alan polisler ziyaret etti. Polisler, Menşure nineye sağlık durumunu ve bir ihtiyacının olup olmadığını sorarken, yıkanmış çamaşırlarını da asmayı ihmal etmedi. Nine, polislere kendi eliyle yaptığı ve her gün bir kaşık tükettiği dut pekmezi hediye etti.

"Dualarımı hiç eksik ettirmiyorum, Allah sizlerin tırnağını taşa değdirmesin"

Kendisini ziyaret eden polislerle yöresel şivesiyle sohbet eden Menşure nine, "Allah'ım sizlerle birlikte olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'ım cümle askerimiz, polisimiz, kaymakamımız, valimiz, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ben sizlere duacıyım. Çok şükür ekipler bir sıkıntımız olsa yardımcı oluyorlar. Hepinizin polis günü kutlu olsun. Hiçbir yere çıkmıyorum. Evime kapanmışım. Allah sizlerin tırnağını taşa değdirmesin. Dualarımı hiç eksik etmiyorum. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Bizim ilçenin dut pekmezi çok meşhurdur. Doğaldır. İnşallah şifa olur. Bu günde polis günü size ikram etmek isterim. Sizlere inşallah şifa olsun. Ben kendi ellerimle yaptım" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza her gün dua ediyorum"

İstanbul'daki oğlunu aradığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasına kendi adına destek vermesini de ilettiğini kaydeden Menşure nine, "Allah milletimize yardım etsin. Kalkıp namazlar kılıyorum, ağlıyorum. Beni ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizlerle beraber olsun. Cumhurbaşkanımıza da uzun ömürler versin. Allah Cumhurbaşkanımızın işini gücünü rast getirsin. Onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza her gün dua ediyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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