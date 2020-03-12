Tunceli'de 68 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki dedektör köpekle katıldı.

Jandarma ekiplerinin dedektör köpeklerle kıyılarda, dalgıç ekiplerinin de botlarla gün boyu göl yüzeyinde yaptığı geniş çaplı arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayın araştırılması için kente gönderdiği 4 kişilik özel ekip de Doku'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA