Tunceli'de 65 yaş ve üstüne 'Leylak çiçekli' kahvaltı servisi
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Tunceli Valiliği, Tunceli, Haber

Tunceli'de 65 yaş ve üstüne 'Leylak çiçekli' kahvaltı servisi

Tunceli'de 65 yaş ve üstüne 'Leylak çiçekli' kahvaltı servisi Tunceli'de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için Tunceli Valiliği tarafından kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" dağıtılan kahvaltı tabaklarını leylaklarla süsleyerek evlerde baharı yaşatıyor.

23.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:42
Tunceli'de 65 yaş ve üstüne 'Leylak çiçekli' kahvaltı servisi

Tunceli'de 65 yaş ve üstüne 'Leylak çiçekli' kahvaltı servisi

TUNCELİ - Tunceli'de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için Tunceli Valiliği tarafından kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" dağıtılan kahvaltı tabaklarını leylaklarla süsleyerek evlerde baharı yaşatıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü ve rahatsızlığı bulunanlara ulaşarak taleplerini yerine getiriyor. Bugüne kadar 6 bin 362 kişiye ulaşılarak talepleri karşılayan grup, yanında yakınları olmayanlara günlük kahvaltı servisi yapıyor.

Bu kapsamda evden çıkmayanlara bugün kahvaltı da ayrı bir sürpriz yapan ekip, baharın müjdeleyicisi olan leylak çiçekleri ile süslenmiş servis yaptı.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını aralıksız düzenli bir şekilde yaptığını belirten Vali Tuncay Sonel " Bu sabah da mis kokulu leylaklarla süslenmiş kahvaltıları, kıymetli büyüklerimizin evlerine, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız tarafından bırakıldı. Afiyet olsun.Devletimiz var olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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