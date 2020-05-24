Tunceli'de, 65 yaş ve üstü için çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı TUNCELİ'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi yapıldı.

TUNCELİ'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi yapıldı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalara çiçekle süslenmiş kahvaltı sürprizi yapıldı. Koronavirüsle mücadele eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine getirilen çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi için yaşlı ve kronik hastalar Vali Sonel'e teşekkürlerini illeti.

Kaynak: DHA