Tunceli'de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Tunceli, Güncel, Haber

Tunceli'de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündekilerin taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek ekibi, şimdi de ev ev gezerek saz çalıp, onlarla türkü söylüyor.

24.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:28
Tunceli'de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündekilerin taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek ekibi, şimdi de ev ev gezerek saz çalıp, onlarla türkü söylüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüsle ilgili her türlü tedbir alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündekilerin ihtiyaçları valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda daha önce yalnız kalan sokağa çıkma kısıtlaması olanlara çiçeklerle kahvaltı servisi yapan grup, şimdi de talep üzerine sazlı sözlü evlerinde müzik dinletisi sunuyor. Grupta yer alan personelin çaldığı saza, eşlik eden yaşlılar, sıkılmadan güzel vakit geçirmenin tadını çıkartıyor.

Öte yandan, o anları Vali Tuncay Sonel ise "Kıymetli büyüklerimiz ister de biz yapmaz mıyız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa

Kaynak: İHA

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