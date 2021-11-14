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Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında 6 sığınak imha edilirken çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında 6 sığınak imha edilirken çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün Tunceli-Ovacık Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak imha edilmiş, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

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