TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
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TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek

24.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:37

Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecekTUNCELİ'de, geliştirilen projeyle 6 bin dekar arazinin tarıma kazandırılması amacıyla kuru fasulye ile nohut ekimi yapılacak.

Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek

TUNCELİ'de, geliştirilen projeyle 6 bin dekar arazinin tarıma kazandırılması amacıyla kuru fasulye ile nohut ekimi yapılacak.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi hayata geçiyor. Kent genelinde yapılan çalışmada, 6 bin dekar tarım arazisi belirlenerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan projeyle, yüzde 75'i hibe desteği ile 236 çiftçiye 50 ton nohut, 6 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu törenle dağıtıldı.

Törende konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, dağıtılan tohumun çiftçiye bereket getirmesini diledi. Vali Özkan, "6 bin dekar araziyi, 236 çiftçimizle birlikte değerlendirmek üzere, yüzde 75'i hibe olmak kaydıyla, sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Emekçilerimiz, üreticilerimiz ve arkadaşlarımıza, verimli, hayırlı bir yıl diliyorum. Rahmetli ozanımız Neşat Ertaş'ın söylediği gibi, 'Aşk ile çalışan yorulmazmış' Bu arkadaşlarımız da aşk ile çalışıyor. Başka türlü de tarım yapılmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza, İl Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek
TUNCELİ Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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