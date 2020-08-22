Tunceli'de '500 yıllık dut ağaçları' için tescil isteği TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 500 yıllık olduğu öne sürülen 20 dut ağacının koruma altına alınarak tescillenmesi istendi.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 500 yıllık olduğu öne sürülen 20 dut ağacının koruma altına alınarak tescillenmesi istendi.

Birçok tarihi kalıntının bulunduğu Pertek ilçesine bağlı Vasgirt köyündeki dut ağaçlarının yaklaşık 500 yıllık olduğu iddia edildi. Köy halkı, sayıları 20'yi bulan asırlkı dut ağaçlarının tescillenmesini istedi. Emekli öğretmen Ali Ekber Ökdemir, buradaki asırlık dut ağaçlarına bölgede rastlanmadığını belirterek, "Bu dut ağaçları atalarımızın anlatımına göre en az 400-500 yıllık. 2 ayrı bahçede bulunan 20 dut ağacının anıt ağaç olarak tescillenmesini istiyoruz. Ağaçlar hala yaşamak için toprağa sıkıca yapışmışlar. Yılların aşınması var üzerlerinde. Köklerine bakınca bu durumu rahatlıkla görüyoruz. Bu tür anıt ağaçlara bölgede ender rastlanıyor. Burası büyük bir bahçedir. Bu bahçenin anıtsal bir bahçe olarak ilan edilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA