Tunceli'de 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu ortaya çıktı.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Ovacık kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyonda dün teröristlerle sıcak temas sağlayan timler 3'ünü etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 M-16, 2 adet kalaşnikof ile çeşitli mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Teröristlerden kimlik tespiti yapılan "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir'in, İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 500 bin ödüllü gri listede olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Tunceli Valiliği de, sıcak temas sağlayan timlerin 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 2 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok miktarda malzeme ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bölgede operasyonun devam ettiği terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA