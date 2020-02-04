Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı
Haberler » Güncel » Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı - Haber

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:49
Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerine bağlı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamaların oluşmaması amacıyla karayolları ekiplerince önlem alındı.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler