Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak
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Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak

02.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:19
Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak

Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görev yapacak 50 yeni güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.

Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görev yapacak 50 yeni güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.

Tunceli Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki jandarma sorumluluk sahasında görev yapacak 50 yeni güvenlik korucusu alınacağı belirtilerek, güvenlik korucusu alım başvurularının 12-19 Kasım tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.

Güvenlik korucusu olma şartlarını taşıyanların, istenilen evraklar ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bizzat müracaat edebileceği aktarılan açıklamada, 19 Kasım tarihinden sonra yapılacak başvuruların işleme konulmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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