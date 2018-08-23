Tunceli'de 5 Yıldızlı Otel Konforundaki Öğretmenevi Tamamlandı

Tunceli'de 5 yıldızlı otel konforunda yapılan 96 yataklı Öğretmenevi tamamlandı.

Kentte bulunan öğretmenevinin ihtiyaçları karşılayamaması üzerine Atatürk Mahallesinde yapımına başlanan yeni öğretmenevinin tamamlandığı, 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle gelen misafirlerini ağırlayacağı bildirildi.96 yatak kapasiteli ve sosyal donatılarıyla hizmet verecek olan öğretmenevinin restoran, düğün ve konferans salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ile erkek ve bayan kuaföründen oluştuğu aktarıldı.

Öteyandan öğretmenevinin bulunduğu bölgeye belediye tarafından kır bahçesinin yanısıra sahil düzenlemesi kapsamında ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları, iskele ve peyzaj düzenlemeleri yapılacağı belirtildi.

Yeni öğretmenevinin tamamlanmasıyla ilin önemli bir eksiğinin daha giderildiğini ifade eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Öğretmenevimizin tamamlanmasıyla ilimizin en önemli eksiklerinden biri de giderilmiş oldu. Öğretmenevimiz, güzel manzarası, toplantı salonu, düğün salonu ve sosyal donatılarıyla öğretmenlerimizin ve halkımızın kullanımına sunulacak. Desteklerinden dolayı önceki Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a ve şimdiki Bakanımız Ziya Selçuk'a verdikleri desteklerden dolayı eğitim camiamız başta olmak üzere Tunceli halkımız adına teşekkür ederiz"dedi. - TUNCELİ