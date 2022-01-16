Tunceli'de 5 sığınak imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklar içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklar içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde;7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet sırt çantası, 1 adet ses kayıt cihazı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklar içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

title