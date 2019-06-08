Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİSLERDEN 1'İ 'GRİ' LİSTEDE ARANIYORMUŞ

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli Kutu Deresi'nde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri' kategoride yer alan, 'Berfin Ararat' kod adlı' Mihriban Durmaz olduğu açıklandı. Başına 300 bin TL ödül konulan teröristin, sözde 'doğu cephe il merkez gu¨cu¨ YJA-STAR sorumlusu' olduğu belirtildi. Durmaz'ın, 19 Haziran 2014'te, Hozat ilc¸esine bağlı Boydas¸ ko¨yu¨nde, Yenibas¸ Jandarma Komutanlığı'na ins¸aat malzemesi tas¸ıyan M.D.'ye ait kamyoneti yakan tero¨ristlerden oldugˆu kaydedildi. Bakanlığın açıklaması, şöyle sürdürüldü:

"Etkisiz hale getirilen diğer kadın tero¨ristler ise sözde Dogˆu Cephe YJA-STAR sorumlusu 'Dicle Botan' kod adlı terörist, sözde Dogˆu I·l Merkez Gu¨cu¨nde faaliyet go¨steren 'Nuda Herekol' kod adlı Fatma O¨zgün, 'Havin Mus¸' kod adlı Ceyda Sarıkaya ve 'Kinem Amed' kod adlı Habibe Karakuş oldugˆu tespit edilmiştir. 'Havin Muş' kod adlı Ceyda Sarıkaya adlı teröristin, 2015 yılında Tunceli Pu¨lu¨mu¨r yolunun kesilmesi eylemleri ile 2016 yılında Nazimiye Kılko¨y Jandarma Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan tero¨rist grubun ic¸inde oldugˆu belirlenirken, ayrıca kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edilmiştir."

Haber: ANKARA-DHA

Kaynak: DHA