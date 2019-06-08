Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'deki Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerinin mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'deki Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerinin mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


- Ankara

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et