Tunceli'de 49 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kent genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 5 ekip kapalı 49 köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Kar kalınlığının bazı köy yollarında 120 santimetreyi aştığı kentte, ekiplerin çalışmalarını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi olumsuz etkiliyor.