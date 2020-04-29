Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan... Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.

Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu. - TUNCELİ Kaynak: İHA