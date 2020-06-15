HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tunceli'de 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni yatırım

Tunceli'de dünyaca ünlü markaların üretilip 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Tunceli'de 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni yatırım
15.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:17

Tunceli'de dünyaca ünlü markaların üretilip 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı.

İstihdamda 3 yıl önce son sıralarda yer alan Tunceli, Vali Tuncay Sonel'in çalışmaları ve devlet desteğiyle kadın ve engelli istihdamında birinci sıraya yükseldi, genel istihdamda ilk beşin içerisinde yer aldı. Vali Sonel'in girişimleriyle tekstil sektörüne yönelik ihracat yapan ciddi yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Gala Teks firması tarafından İnönü Mahallesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde 400 kişinin çalışacağı yeni tekstil fabrikasının kurulması için temel atma töreni düzenlendi.

Açılan tekstil fabrikalarıyla istihdamda sonuncu sıradayken ilk sıralara gelindiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu ufukla ve destekle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelesiyle adeta huzur şehri haline geldi. Geldiğimizde ilimiz istihdamda sonuncuydu. Tabi açılan tekstil fabrikaları ve özel işletmelerle ilk 5' in arasında. Kadın ve engelli istihdamında da birinciyiz. Tuncelili Emre kardeşimiz baba topraklarına geldi. Organize sanayi bölgesinde 400 vatandaşımıza iş ve AŞ sağlayacağı tekstil fabrikasının temelini attı inşallah inşaatı da bitecek. Yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Valiler kararnamesiyle Ordu'da görev alacağını dile getiren Sonel, "Munzur şehrinden mavi ve yeşilin buluştuğu Ordu'ya gideceğiz birkaç gün sonra. Biz burada huzurun, turizmin, sporun ve kültür şehri olmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fabrika tamamen ihracata yönelik çalışacak

Kurulan tekstil fabrikasında dünyaca ünlü markalar üretip sadece yurt dışına ihraç edeceklerini belirten firma sahibi yatırımcı Zülfü Emre Can, "Ben Tunceliliyim, buralar bizim kendi topraklarımız yani her yere yatırımlar yapabiliriz fakat burada istihdam sıkıntısı olduğu için önceliğimiz burası oldu. Kendi topraklarımızda işsizliği çözmede katkımız olsun diye düşündük. Biz İstanbul merkezli bir firmayız. Son zamanlarda üretime girme planı yaptık. Elazığ'da bin 100 kişilik bir fabrika kurduk. Pandemi döneminden dolayı yavaşlattık. Tunceli valimizle geçen yıldan beri çok sıkı görüşüyoruz. Burada da yüzde yüz ihracatla çalışacağız. Biz ünlü tasarımcılarımızla yurt dışına model satıyoruz" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Ekonomi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Ekonomi
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Ekonomi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Ekonomi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Ekonomi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sibel Can Gülben Ergen Ezgi Eyüboğlu
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Tunceli'de 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni yatırım - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:46:19. #1.15#
title