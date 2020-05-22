Tunceli'de 4.3 büyüklüğündeki deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de 4.3 büyüklüğündeki deprem

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem de herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirildi.

Tunceli'de 4.3 büyüklüğündeki deprem
22.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:24

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem de herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.21'de merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.86 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Depremle ilgili bilgi veren Vali Tuncay Sonel,"06: 21'de Tunceli-Pülümür Merkez Üssü 4.3 şiddetinde depremi hissettik.Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok şükür. Geçmiş olsun"dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı Haber
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın Haber
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi Haber
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Tunceli'de 4.3 büyüklüğündeki deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 09:27:39. #1.15#
title