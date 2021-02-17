Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
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Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

17.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:39
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMATunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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