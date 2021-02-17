Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMATunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı