Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
17.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:39
VALİLİKTEN AÇIKLAMATunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı