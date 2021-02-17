Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

17.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:42
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 13.02'de ve 9,74 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremde şu ana kadar herhangi olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Osman Kavala Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel
Spor Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:42:09. #1.16#
title