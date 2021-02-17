Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

17.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:23
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 13.02'de meydana geldi. Yerin 9.47 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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