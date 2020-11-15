Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.22'de merkez üssü Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Haber: Serhat Ozan YILDIRIM/PÜLÜMÜR(Tunceli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM