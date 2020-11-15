Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

15.11.2020 01:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 01:11
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.22'de merkez üssü Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Haber:  Serhat Ozan YILDIRIM/PÜLÜMÜR(Tunceli),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

İlgili Haberler

Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Timur Selçuk Didem Soydan Şebnem Bozoklu
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Samet Aybaba Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Daha Fazla Çocuk Medya Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 01:12:28. #1.15#
title