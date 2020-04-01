Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ekili alanlar zarar gördü TUNCELİ'de dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçeye bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekili alanlar zarar gördü.

TUNCELİ'de dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçeye bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekili alanlar zarar gördü.

Kent genelinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Ovacık , Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hayatı olumsuz etkilerken, köylerde tarım arazileri ile bazı meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı 4 ilçede etkili yağışı nedeniyle 35 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 35 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşanan olumsuz hava şartları hayvanları da etkiledi. Köy sakinlerinden Nihat Yıldız, kar yağışı nedeniyle hayvanlarını dışarı çıkaramadığını ifade ederek, "Hayvanlarımızın çoğu yavrulamış. Beslenmeleri sütle yapılması gerekiyor. Bu mevsimde dışarıda yeşil ot yemeleri gerek. Ama kar her yeri kapattı" dedi.

Kaynak: DHA