Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2) - Haberler
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Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2)

Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİTunceli- Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi.

TUNCELİ (DHA) - 25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ

Tunceli- Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kara da saplanan otobüsün içindeki yolcular, ekipler tarafından indirilerek, güvenli alana alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu otobüs, kanaldan çıkarıldı. Otobüs, yolcularla birlikte Tunceli'ye hareket etti.


Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2)

Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2)

Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2)

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Tunceli, kar, Güncel, Haber

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