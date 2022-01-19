Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim (2)
25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİTunceli- Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi.
TUNCELİ (DHA) - 25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ
Tunceli- Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kara da saplanan otobüsün içindeki yolcular, ekipler tarafından indirilerek, güvenli alana alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu otobüs, kanaldan çıkarıldı. Otobüs, yolcularla birlikte Tunceli'ye hareket etti.