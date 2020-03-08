Tunceli'de 300 işitme engelli kadın misafir edildi
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 işitme engelli kadını kentte misafir etti.
08.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:35
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 işitme engelli kadını kentte misafir etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden Tunceli'ye 300 işitme engelli kadın geldi. Vali Tuncay Sonel tarafından ağırlanan kadınlar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu. Vali Sonel, kadınlara tercüman aracılığıyla kent hakkında bilgi verdi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA