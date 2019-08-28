28.08.2019 23:41

Tunceli'de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerimizce gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir"denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA