Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:00

Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık Kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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