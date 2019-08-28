Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

28.08.2019 23:05
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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