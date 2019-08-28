Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)