Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

23.08.2019 18:16

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazımiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı. Bu çerçevede Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin eylem yapma hazırlığındayken etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA