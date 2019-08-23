Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA, -