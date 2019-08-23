Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

23.08.2019 14:40
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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