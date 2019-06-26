Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli Valiliği merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada; "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 3 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiğini aktaran valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA