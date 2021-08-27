Tunceli'de 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisi kontrol altına alındı
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Tunceli'de 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisi kontrol altına alındı

Tunceli'de 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisi kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 farklı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 farklı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi bölgesinde dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada örtü yangını başladığı kaydedildi.

Birinci ve ikinci noktadaki yangınların genel itibarıyla kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Üçüncü noktadaki örtü yangınına da müdahaleye ekiplerimizce özveriyle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Tunceli'de 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisi kontrol altına alındı - Haberler
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