Tunceli'de 29 bölge yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Tunceli'de 29 bölge yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

19.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:26
Tunceli'de 29 bölge yıl sonuna kadar

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 ayrı bölgenin yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 ayrı bölgenin yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, "Tunceli'de 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; 05.01.2021 tarihli ve 3399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar 29 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kent merkezinde Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylı köyü, Çığırlı Yaylası, Karameşe, Tapan Tepe, Kurutlu Mahallesi, Vezgür Tepe, Yakacık Mahallesi bölgelerinin, Hozat ilçesinde Ali Boğazı, Kıran Deresi ve Beyazdağ bölgelerinin, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Balkayalar, Ali Geçidi Sırtı, Gayretbaba Tepe, Gölanyaylası, Mahmutkömü Tepe, Aslıca köyü, Sincikdağı Tepe, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi, Kınıkhan Tepe, Eğerci Mahallesi, Karadere ve Maden Deresi bölgelerinin, Nazımiye ilçesinde Hanköy Mahallesi, Dokuzyaylalar, Tavuklu Mahallesi ve Doğantaş köyü bölgesinin ve Pülümür ilçesinde ise Kızılmescit ve Altınhüseyin köyü bölgesinin geçici özel güvenlik bölgesi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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